REAPARECIÓ GUILLERMO FRANCOS Y HABLÓ DEL CASO ADORNI: «HAY QUE TOMARLO CON SERIEDAD»

Guillermo Francos dejó en noviembre de 2025 el puesto de Jefe de Gabinete de Javier Milei y casi en seguida el puesto quedó en manos de Manuel Adorni, quien hasta ese entonces era vocero presidencial y diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires.

«Siempre voy a estar a disposición del Presidente y de la gestión», aclaró ahora que está de regreso en el ámbito privado, pero pendiente de los movimientos internos de La Libertad Avanza.

«El Presidente se encuentra muchas veces entre dos sectores muy fuertes que tienen posiciones contrapuestas y tiene que tomar decisiones. Por eso preferí irme amigablemente. Sentía que había un clima complicado», explicó.

«Hay cosas que perjudican al Gobierno, que generan un clima de duda. Falta ser un poco más racionales en estos temas y no permitir que los dominen las pasiones«, expresó.

Aunque quiso ser diplomático, Guillermo Francos aprovechó su seniority para remarcar cuestiones como que Santiago Caputo «tiene la confianza del Presidente y la capacidad para ocupar un rol en el Gobierno», o que la relación entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

«Ellos tienen una relación difícil desde hace tiempo y el Presidente tiene sus dudas sobre la vice», convino.