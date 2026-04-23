MARTÍN TETAZ Y KELLY OLMOS SE MIDIERON EN UN DURO CRUCE EN CÁMARA: «EL DÉFICIT FISCAL LO GENERARON USTEDES»
«Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso», sentenció Tetaz.
El economista Martín Tetaz y la diputada nacional Kelly Olmos se trenzaron en un intenso debate el miércoles por la noche, cuando ambos estuvieron de invitados en un programa de televisión donde primaron las acusaciones antes que los argumentos.
Olmos, que es parte de la bancada de Unión por la Patria, sostuvo un gráfico impreso en una hoja A4 en el que quiso mostrar que el «salto de endeudamiento externo inicial enorme es Caputo uno con Macri y este salto de ahora es Caputo dos con Milei».
Mientras la diputada blandía el papel en alto, Martin Tetaz intentaba hacerse escuchar con frases como «no es el endeudamiento externo, es el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional», en referencia a las pruebas presentadas por Kelly Olmos.
Olmos protestó porque «con estos niveles de endeudamiento, que es de la única manera que cierra el programa de Macri y ahora de Milei, la verdad que no hay ninguna posibilidad de tener una verdadera estabilización ni reducir el riesgo país«, aún teniendo en cuenta que le señalaron que Argentina tiene una tasa de interés inusualmente baja con el FMI.
Sin llegar a los insultos pero con más de un exabrupto, la diputada opositora y el economista libertario hicieron un contrapunto que llegó hasta los niveles de desocupación y endeudamiento en 2001, el contexto económico y político en el que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, en 2003, y lo que sucedió durante los mandatos de Cristina Kirchner.
«Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso«, sentenció airado Martín Tetaz en el segmento de TN.
«Convirtió el superávit fiscal en déficit fiscal y no en un momento recesivo. Lo hizo en el momento de mayor crecimiento de toda la región por las, las hojas seiscientos… Sí, sí, es real», insistió el economista antes de aclarar que «la economía volaba en 2010 y 2011, así que no tenía nada que ver la recesión del 2008», con respecto al resultado de la política monetaria de la también exvicepresidenta.
Cuando Kelly Olmos preguntó por la inflación de aquellos años, Tetaz sentenció: «28% recibió (Cristina Kirchner), ¿sabe con cuánto recibió Néstor? ¿Sabe con cuánto recibió Néstor? Con deflación. No había inflación cuando asumió Néstor. No había. El mes que asumió Néstor, mayo del año 2003, hubo deflación en la Argentina, hubo menos, negativa era, los precios iban para atrás».
«El déficit fiscal, que es el que causó la deuda, lo generaron ustedes, no les tocó tampoco. Lo generaron ustedes por las políticas de subsidiarle la energía a la gente que lo podía pagar. Ustedes, en un contexto de escasez energética, subsidiaban la energía a familias de clase media-alta de la Argentina», disparó el economista en otro momento del intercambio.