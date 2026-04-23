EL TEMPORAL TAMBIÉN IMPACTA EN EL CAMPO: COMUNIDADES AISLADAS Y ASISTENCIA ACTIVA

Las intensas lluvias, con elevados milimetrajes, no solo afectaron a la ciudad, sino también al sector productivo rural, agravando la situación por el corte de caminos y la falta de energía eléctrica.

Las precipitaciones ocasionaron además la interrupción de los principales accesos que conectan los parajes La Cangaye El Asustado, El Salado y La Esperanza la Jerónima entre otros, dificultando tanto el tránsito como la llegada de asistencia.

En el marco del protocolo de emergencia, la Secretaría de Producción y desarrollo local , en conjunto con docentes de la zona, lleva adelante tareas de asistencia con alimentos para distintas comunidades rurales, entre ellas El Salado y Pampa Argentina.

El compromiso y el trabajo coordinado continúan siendo fundamentales para acompañar a las familias afectadas en este difícil momento.

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