ARIEL GARCÍA FURFARO DECLARÓ TRES HORAS EN LA CAUSA QUE INVESTIGA MÁS DE 100 MUERTES POR FENTANILO CONTAMINADO

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., declaró durante tres horas en la causa que investiga las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado. La conexión se cortó en varias oportunidades y ahora habrá un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, que seguirá con su presentación.

De acuerdo con fuentes judiciales, el principal imputado, que está preso en Marcos Paz, fue interrogado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

También hizo lo mismo la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi.

En tanto, otros involucrados en el expediente, como la gerente de la empresa, Victoria García, y el exresponsable del área de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, Eduardo Darchuk, optaron por no declarar.

El predio de Laboratorio Ramallo, responsable del fentanilo contaminado. (Foto: TN)

En los últimos días ya pasaron por el juzgado distintos integrantes de las compañías investigadas. Entre ellos, José Antonio Maiorano, técnico de HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Ramallo; Adriana Iudica, responsable de Control Microbiológico; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica.

También declararon Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, integrante del proceso productivo; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano del empresario, quien tenía a su cargo la coordinación de las plantas y la definición de órdenes de producción.

En esta etapa del expediente —que lleva casi un año— el juez dispuso ampliar las indagatorias con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la acusación contra los 14 procesados. En un comienzo, la causa contemplaba la muerte de 20 pacientes, pero tras las pericias ese número se elevó a cerca de 114 casos.

García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos en la causa que investiga la muerte de más de un centenar de pacientes tras recibir fentanilo contaminado. Además le embargaron sus bienes por un billón de pesos.

Kreplak confirmó los procesamientos de García Furfaro y los demás detenidos, quienes ya habían prestado declaración indagatoria en 2025.

El juez federal Ernesto Kreplak es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. (Foto: NA)

El dueño de Pharma fue considerado coautor penalmente responsable del delito de “adulteración de sustancias medicinales” que provocó la muerte de por los menos 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

La madre de Furfaro, Nilda, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras la solicitud de su defensa, mientras que los acusados enfrentarán penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado. A la mujer también le dictaron prisión preventiva, y le dispusieron un embargo de quinientos mil millones de pesos. A Diego García Furfaro, hermano del empresario, también lo procesaron con prisión preventiva y lo embargaron por quinientos mil millones de pesos.

La causa se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años cuando el envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.

García Furfaro ya contaba con antecedentes penales: en 2002 había sido condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, se volcó a la industria farmacéutica y consolidó varios laboratorios, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.