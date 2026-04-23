PRÉSTAMOS NBCH: UNA SOLUCIÓN INMEDIATA PARA CUBRIR IMPREVISTOS Y CONCRETAR PROYECTOS PERSONALES

A través de NBCH24 se pueden solicitar con acreditación inmediata y libre destino. Están disponibles con diferentes opciones de plazo para atender a cada necesidad.

Para seguir acompañando a las familias chaqueñas, el Directorio de Nuevo Banco del Chaco impulsa líneas de financiación accesibles con gestión fácil a través de NBCH24 Online Banking.

Esta propuesta flexible ofrece diferentes opciones de préstamos personales a corto plazo habilitados para el personal de la Administración Pública Provincial, empresas del Estado, Ecom, Sameep, Secheep, municipalidades, como así también para empleados y profesionales de empresas privadas que acrediten haberes en la entidad.

Préstamo anticipo 3 cuotas

La línea de préstamos en 3 cuotas ofrece una solución ágil, simple y segura. Con acreditación inmediata y libre destino, permite cubrir necesidades cotidianas o gastos inesperados de manera fácil y sin complicaciones.

El préstamo anticipo en 3 cuotas se puede solicitar en NBCH24 Online Banking con acreditación inmediata. Esta línea se destaca por la posibilidad de poder utilizar el dinero para cualquier destino: desde afrontar gastos del hogar, realizar una mudanza, hacer mantenimiento del vehículo o resolver imprevistos familiares.

La línea brinda financiamiento a corto plazo, con devolución en hasta 3 meses y tasa fija, lo que permite una mayor previsibilidad en la planificación financiera personal.

Préstamo anticipo de aguinaldo

Otra opción vigente es el préstamo por anticipo de aguinaldo, que está disponible las 24 horas desde la app NBCH24 Online Banking con acreditación inmediata y libre destino. También se puede acceder desde la versión web en 24.nbch.com.ar. Este préstamo está habilitado para clientes en situación regular en el sistema financiero.

Las solicitudes de Préstamo Anticipo 3 cuotas y Anticipo de Aguinaldo se realizan en NBCH24 Online Banking, en el menú Préstamos donde se pueden simular ambos préstamos para conocer el monto disponible.

Los empleados de empresas privadas, comercios y/o pymes pueden elegir y solicitar a su empleador cobrar su sueldo en Nuevo Banco del Chaco para disponer del Préstamo Anticipo 3 cuotas y Anticipo de Aguinaldo.

De esta manera, el Directorio de Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes, ofreciendo soluciones financieras simples, accesibles y pensadas para acompañar cada etapa del año, acercando nuevas oportunidades a sus clientes y comercios en toda la provincia.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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