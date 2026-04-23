UN AVIÓN DE LATAM CHOCÓ A OTRO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS EN EL AEROPUERTO DE SANTIAGO DE CHILE

Como consecuencia del incidente aéreo, el vuelo AR1287 de Aerolíneas Argentinas, que tenía programada su salida a las 20.50 (hora Chile) con dirección al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue cancelado.

El vuelo AR1287 de Aerolíneas Argentinas fue cancelado

“Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados”, indicaron desde la DGAC, quienes confirmaron que no se registraron heridos por el accidente y que se realizará una investigación para determinar las causas.

En tanto, en el Aeropuerto de Santiago de Chile se produjeron varias demoras por los vuelos. Los pasajeros que vejaban hacia Buenos Aires fueron reubicados en un vuelo de Sky y otro de Aerolíneas Argentinas que despegaron este jueves a la mañana.

Comunicado de la DGAC de Chile

Luego del incidente, fuentes de Aerolíneas Argentinas informaron que el avión se encontraba detenido en pista a la espera de autorización para el despegue cuando “recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de Latam en traslado hacia otra posición”.

Como consecuencia del contacto, el avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas sufrió daños en la zona de la barra estabilizadora, lo que obligó a dejarlo momentáneamente fuera de operación. De acuerdo con las primeras inspecciones realizadas por el personal técnico, las averías detectadas serían de carácter leve.

“El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, señalaron.

Desde la aerolínea también remarcaron que “en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y la tripulación”. En ese sentido, explicaron que tanto todos pudieron descendieron del avión siguiendo los procedimientos establecidos y fueron posteriormente reubicados en otros vuelos.