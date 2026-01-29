MISIÓN NUEVA POMPEYA: AVANZA LA EXTENSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO CACIQUE FRANCISCO SUPAZ

Las obras de Secheep comprenden la instalación de nuevos postes, el tendido de líneas y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica existente, acciones que apuntan a optimizar la calidad del suministro, reducir riesgos y brindar mayor seguridad a las familias que residen en el sector. De esta manera, se avanza en un sistema eléctrico más ordenado y confiable, acorde a las necesidades actuales de la comunidad.

En la localidad de Misión Nueva Pompeya continúan a buen ritmo los trabajos de extensión de la red eléctrica en el barrio Cacique Francisco Supaz, una intervención fundamental que permitirá mejorar el acceso al servicio, acompañar el crecimiento del barrio y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Desde SECHEEP destacaron también, que estos trabajos forman parte de una planificación integral que se desarrolla en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio eléctrico y garantizar el acceso equitativo a la energía. Asimismo, se remarcó la importancia de acompañar el crecimiento urbano con obras de infraestructura que permitan un desarrollo sostenido y seguro.

En ese sentido, la empresa energética provincial manifestó su compromiso de continuar trabajando en todo el territorio chaqueño para ordenar el sistema eléctrico, mejorar la calidad del servicio y promover el uso responsable de la energía, fortaleciendo así la inclusión y el bienestar de las comunidades.

Estas acciones se enmarcan en una política pública que prioriza la inversión en infraestructura eléctrica, entendida como una herramienta clave para el desarrollo social, productivo y económico de la provincia.

