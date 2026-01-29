DU GRATY YA TIENE HOSPITAL A NUEVO: ZDERO LO INAUGURÓ

“Estas son noches que van a quedar en la historia de Du Graty porque muchos lo prometieron, pero solo uno lo cumplió”-dijo el intendente Dalmasso.

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente Oscar Dalmasso y a la Directora del Hospital, Karen Del Campo, inauguraron anoche la construcción de la Guardia del Hospital de Coronel Du Graty, una obra clave con la ambulancia, más equipamientos, insumos y medicamentos, para fortalecer el sistema sanitario local, que implicó la construcción integral de este nuevo módulo y comprende: sala de espera, enfermería, consultorio, sala de procedimientos, sala de observación, cocina, estar de guardia, estar para ambulancias, sanitarios y una galería/pasillo de conexión, permitiendo mejorar la atención de emergencias y la calidad del servicio de salud para toda la comunidad.

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo provincial destacó el esfuerzo conjunto y el compromiso con la salud pública: “Recién escuchaba a su Directora, Karen, hablar desde su vivencia cotidiana, de los desafíos que tenemos todos en el lugar que estamos: el intendente Oscar en la trinchera, los trabajadores del hospital y las autoridades de Salud. Era un desafío sumamente importante. Venir a Du Graty se nos hace fácil porque tenemos el mismo norte con el intendente, de trabajar espalda con espalda, como lo hicimos con la Comisaría, el pavimento, el Registro Civil, después de aquel tornado y ahora cumpliendo con esta obra para Du Graty”.

Zdero recordó también el estado en el que se encontró el sistema sanitario al inicio de la gestión: “Arrancamos con medicamentos vencidos escondidos en galpones y ambulancias abandonadas, pero asumimos el firme compromiso de avanzar y reforzar el sistema sanitario. Sabemos que falta y falta mucho, hay exigencias cotidianas, pero también era real la falta de médicos y profesionales. Hoy acá incorporamos más médicos y persona, como en otras localidades”.

En ese sentido, detalló que el hospital cuenta actualmente con 3 médicos clínicos, 3 especialistas, 12 enfermeros y 6 auxiliares, entre otros profesionales, y agradeció el trabajo del Ministerio de Salud: “Más allá de las dificultades, vamos a seguir fortaleciendo la salud. El desafío es grande, pero estoy muy contento de poder cumplir y hoy estar acá inaugurando esta ampliación de la guardia”.

Por su parte, el intendente Oscar Dalmasso manifestó: “Desde que llegaron la ambulancia, los remedios y el personal, nos dimos cuenta de que no estábamos solos”.

El jefe comunal remarcó que la nueva infraestructura impacta directamente en la vida cotidiana de la comunidad: “Es un ala nueva del hospital como nos merecemos. La salud provincial está mejorando y quienes estamos al frente de una localidad sabemos cuándo la salud está bien o mal. Hoy vemos respuestas y eso mejora la calidad de vida de todos los digratenses”.

Finalmente, la directora del hospital, Karen Yanina del Campo, expresó su emoción por la concreción de la obra: “Llegó el momento tan esperado, porque no teníamos guardia. Quiero agradecer a las autoridades de Salud, al señor intendente, al personal del hospital y por supuesto al señor Gobernador. Cuando asumí, hace menos de dos años, me dijeron ‘no te vamos a dejar sola’, y así fue”.

Del Campo destacó que se trata de una obra completamente nueva:

“Esta guardia no es una refacción, se hizo desde la base. Muchos lo prometieron, pero solo este gobernador lo hizo”.

Acompañaron al Gobernador Zdero, en esta inauguración, la senadora Silvana Schneider; la subsecretaria de Articulación Sanitaria, Mariela Mercadín; la presidente de la Legislatura, Carmen Britto; legisladores provinciales; autoridades del poder ejecutivo; municipales; instituciones y vecinos de la zona.

