BÚSQUEDA DE PAULA SAUCEDO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Tercera Fontana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Paula Saucedo, de 26 años, de 1,50 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello lacio pelirrojo, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: shorts jeans negro, remera blanca y zapatillas negras.- Se le ha visto por última vez en Salta 3800- Banderas Argentinas en fecha 29/01/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Fontana al 3624385590 o al servicio de emergencias 911.

Relacionado