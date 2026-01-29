PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: AVANZAN LAS OBRAS EN SÁENZ PEÑA

Este miércoles, en Presidencia Roque Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente de Sameep, Nicolás Diez y al intendente Bruno Cipolini, estuvieron verificando las obras de saneamiento ambiental que se ejecutan en la ciudad, en el marco del seguimiento de las políticas públicas vinculadas al saneamiento básico y la infraestructura urbana.

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron el avance de las obras de cloacas en ejecución, verificaron las condiciones de implementación y evaluaron el impacto de estas intervenciones en la calidad de vida de los vecinos. La actividad permitió además fortalecer la articulación entre los distintos organismos intervinientes, garantizar el cumplimiento de los plazos previstos y asegurar que las obras respondan a las necesidades reales de la comunidad, en línea con una gestión con presencia efectiva en el territorio.

En ese contexto, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de estas acciones para la ciudad. “Esto va a beneficiar directamente a las familias de Sáenz Peña. Se trata de un Plan de Saneamiento Ambiental que habíamos acordado trabajar de manera conjunta con el municipio, acompañando desde el Gobierno provincial una demanda histórica de la ciudad termal”, expresó, acompañado de los legisladores provinciales Marilin Rodríguez, “Tati” Reguera y Ernesto Blasco.

Zdero explicó también que Sáenz Peña presentaba complicaciones en el sistema cloacal, motivo por el cual se viene trabajando de manera mancomunada desde fines del año pasado, tras una reunión entre el gabinete municipal y el gabinete provincial. “Hoy estamos viendo el avance del túnel que se está construyendo y también recorrimos el pozo 1, donde vamos a descomprimir el sistema con la incorporación de dos bombas que duplicarán el caudal actual, permitiendo llevar los efluentes a las lagunas de oxidación”, detalló.

EL OBJETIVO ES MEJORAR LA VIDA DE LOS VECINOS

El mandatario provincial remarcó que el objetivo central es mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Es una demanda genuina de la gente, interpretada y gestionada también por su intendente Bruno Cipolini. Por eso nos pusimos a trabajar para avanzar en el macro y microcentro de la ciudad y subsanar, de manera conjunta, los inconvenientes que se vienen registrando”, sostuvo, y adelantó que también se proyecta la ampliación de las lagunas de oxidación para optimizar todo el sistema de desagües.

HACE 25 AÑOS NO SE COLOCABA UNA BOMBA NUEVA AL SISTEMA CLOACAL

Por su parte, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, señaló que las obras se enmarcan en un convenio entre el Gobierno provincial, el municipio de Sáenz Peña y la empresa. “Nos pusimos de acuerdo en un trabajo conjunto que incluye el aporte de maquinaria, asistencia en ingeniería y la compra de equipamiento clave. Antes de Navidad firmamos este acuerdo y hoy tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo está bien”, afirmó.

Diez destacó además la incorporación de nuevas bombas al sistema cloacal. “Hace más de 25 años que no se colocaba una bomba nueva en este sistema. Hemos adquirido bombas de diferente caudal que van a solucionar gran parte de los problemas que se venían registrando. Era una demanda de la comunidad que no fue atendida por gobiernos anteriores, y hoy estamos acá cumpliendo con la palabra empeñada”, concluyó.

