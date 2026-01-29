ANMAT le quitó la habilitación a otro laboratorio y prohibió un equipamiento médico

En tanto, por medio de la Disposición 106/2026 la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos productos médicos que no cuentan con registro sanitario. La decisión se tomó tras una serie de inspecciones y verificaciones realizadas durante 2025 y avanza sobre la comercialización de un yeso nasal termo moldeable y de un electrodo monopolar.

De acuerdo con la Anmat ninguno de ellos cuenta con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Las actuaciones se iniciaron el 20 de agosto de 2025, cuando personal del Departamento de Control de Mercado realizó una inspección en oficinas ubicadas en la calle Adolfo Alsina 1441, en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes a la firma Biopolímeros SA. Durante el recorrido, los inspectores constataron la presencia de distintos productos médicos almacenados sin identificación sanitaria visible, entre ellos un electrodo monopolar de uso electroquirúrgico y placas de yeso nasal termo moldeable.

El representante de la empresa indicó que Biopolímeros S.A. se encontraba habilitada por la Anmat como importador de productos médicos y para el tránsito interjurisdiccional, aunque en el momento de la inspección no pudo aportar documentación que acreditara el origen ni la autorización sanitaria de los productos observados. Posteriormente, la firma presentó una factura de compra correspondiente al yeso nasal, pero no logró justificar la procedencia del electrodo monopolar.