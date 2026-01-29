MARGARITA BELÉN DETECTAN UN VEHÍCULO CON PEDIDO DE SECUESTRO EN UN TALLER MECÁNICO

El utilitario estaría relacionado a una causa por Lavado de Activos.

Alrededor de las 08:30 de este jueves, personal de la Comisaría de Margarita Belén tomó conocimiento de una situación vinculada a un vehículo que se encontraba desde hace varios meses en un taller mecánico de esa localidad.

Según el testimonio de un hombre, propietario de un taller mecánico, manifestó que hace aproximadamente tres meses un vehículo marca Citroën, modelo Furgón Berlingo, fue dejado en el lugar para su reparación, sin que hasta la fecha se presentara alguna persona a retirarlo, desconociéndose además la identidad de su propietario.

Ante esa situación, los agentes arribaron al lugar y al realizar la consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales –SIFCOP-, constataron que el rodado posee un pedido vigente, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción al artículo 303 del Código Penal”.

Por el hecho, se dio intervención a la autoridad judicial competente y continúan las diligencias investigativas.

