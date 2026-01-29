IACCO: UN INSTITUTO QUE SE CONSTRUYE PARA EVITAR EL DESARRAIGO DE PACIENTES Y FAMILIAS

La construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico está en marcha. Una obra para reducir el desarraigo de pacientes y familias que hoy deben trasladarse a otras provincias para recibir atención médica.

El avance de la obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO) abre una perspectiva concreta para una de las situaciones más difíciles que enfrentan los chaqueños cuando la salud se vuelve compleja: tener que irse de la provincia para acceder a atención especializada.

Hoy, frente a patologías cardiológicas y oncológicas de alta complejidad, muchos pacientes deben trasladarse a otros centros del país, con todo lo que ese proceso implica. No se trata solo de un viaje, sino de la separación del entorno familiar, la reorganización de la vida cotidiana y un fuerte impacto emocional y económico en momentos de especial vulnerabilidad.

En ese contexto, la construcción del IACCO adquiere una dimensión profundamente humana. El proyecto se concibe para que la atención de alta complejidad pueda brindarse en cercanía, permitiendo que los pacientes atraviesen sus tratamientos acompañados por sus familias y sin el desarraigo que hoy forma parte del proceso.

El inicio de la obra marca así el comienzo de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que obliga a irse cuando la situación se agrava, a uno que busca dar respuesta en el propio territorio, fortaleciendo el vínculo entre atención médica, contención emocional y calidad de vida.

Con la obra ya en marcha, el IACCO empieza a transformar una necesidad histórica en una respuesta concreta, pensada para aliviar no solo la carga sanitaria, sino también el impacto humano que hoy enfrentan cientos de familias chaqueñas.

El proyecto IACCO es posible con el aporte de diferentes sectores que en forma colaborativa se suman para mantener el avance sostenido de una obra que permitirá fortalecer el sistema de salud de la provincia y la región.

El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.

