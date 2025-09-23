MEJORAS EN LA COOPERATIVA APÍCOLA «LA COLMENA»
Estamos finalizando los trabajos de pintura en la sala de extracción y el exterior de la Cooperativa Apícola «La Colmena», logrando un espacio renovado que mejora la higiene y el entorno de trabajo de nuestros productores .
Este avance es posible gracias al esfuerzo compartido con la Cooperativa, que aporta los materiales, mientras que desde el Municipio sumamos la mano de obra .
Con estas acciones seguimos fortaleciendo la producción local y acompañando a quienes hacen crecer la apicultura en nuestro departamento