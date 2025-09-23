ENCUENTRO CON LA PRE PROMO DE LA EES N°105 EL BOQUERÓN
La intendente Lic. Marcela Duarte mantuvo una reunión con los chicos de la Pre promo de la EES N°105 El Boquerón, quienes comienzan a organizar sus actividades y trabajos con vistas al esperado viaje de egresados .
Desde la gestión decidimos acompañar, como lo hacemos con todas las instituciones y grupos de jóvenes, entendiendo que cada iniciativa estudiantil es una oportunidad para fomentar el esfuerzo colectivo, el compromiso y la construcción de sueños compartidos .
Sigamos trabajando juntos para que cada meta y proyecto de nuestros jóvenes se haga realidad