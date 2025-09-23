Mié. Sep 24th, 2025

¡LA GESTIÓN SIGUE PRESENTE EN CADA BARRIO!

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los operativos integrales continúan en marcha en los Barrios Norte Viejo y Reserva Norte 💪🌟.
Con limpieza 🧹, desmalezado 🌿, arreglo de luminarias 💡 y nivelación de suelo 🛠️, seguimos transformando nuestros espacios públicos y respondiendo a las necesidades de los vecinos.
Porque una ciudad mejor se construye con planificación, responsabilidad y un Estado siempre presente 🤝🏡.
👉 Vamos a llegar a cada rincón de Tres Isletas llevando soluciones y mejoras que se ven y se sienten

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com