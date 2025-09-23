¡LA GESTIÓN SIGUE PRESENTE EN CADA BARRIO!
Los operativos integrales continúan en marcha en los Barrios Norte Viejo y Reserva Norte .
Con limpieza , desmalezado , arreglo de luminarias y nivelación de suelo , seguimos transformando nuestros espacios públicos y respondiendo a las necesidades de los vecinos.
Porque una ciudad mejor se construye con planificación, responsabilidad y un Estado siempre presente .
Vamos a llegar a cada rincón de Tres Isletas llevando soluciones y mejoras que se ven y se sienten