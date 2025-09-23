CAYÓ EN VILLA RÍO NEGRO UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

Efectivos de la División Delitos Contra las Personas, del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, detuvieron este lunes por la noche a un hombre de 29 años con pedido de aprehensión vigente por «retención indebida», solicitado por la Fiscalía de Investigación Penal N°1.

El operativo se llevó a cabo en Villa Río Negro, donde, tras un intenso rastrillaje y consultas con vecinos, los investigadores lograron ubicar la vivienda del sospechoso en la Isla Villa Río Negro.

La retención indebida en el Código Penal Argentino está tipificada en el Artículo 173, inciso 2°, y se refiere al acto de apropiarse de dinero o bienes que se han recibido con la obligación de devolverlos, negándose a hacerlo o no restituyéndolos a tiempo luego de una intimación. Este delito, también llamado defraudación por retención indebida, requiere un conocimiento y voluntad (dolo) de no cumplir con la obligación de devolución, y se consuma en el momento de la omisión de la entrega.

Cabe recordar que en 2023, este mismo sujeto había sido detenido en Taco Pozo durante un control policial sobre la Ruta 16, donde se incautaron 14 kilos de cocaína ocultos en dos vehículos, además de una pistola calibre 9 mm.

Por ese hecho fue procesado por infracción a la Ley de Estupefacientes y actualmente cumple una condena de siete años, de la cual ya lleva dos cumplidos.