RESISTENCIA: EL GOBIERNO Y EL MUNICIPIO AVANZAN CON TRABAJOS EN 3000 CUADRAS

Este martes, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, estuvo en la calle Alem, de Villa Luzuriaga, donde se iniciaron las obras de enripiado en 46 cuadras. Con este segundo convenio entre Provincia y Municipio de Resistencia, que prevé 1.000 cuadras, se alcanzará un total de 3.000 calles intervenidas.

Durante la recorrida, Meiriño destacó la importancia de los trabajos: “Estamos atendiendo una demanda histórica de los vecinos, que reclamaban por calles intransitables. Esto significa mejorar la calidad de vida y planificar con responsabilidad. Además, analizamos la posibilidad de avanzar con la pavimentación de la zona a través del esfuerzo compartido”.

La funcionaria recordó también los trabajos de bacheo en avenida Sarmiento, las mejoras en el Parque de la Democracia, así como las tareas conjuntas con SAMEEP en la zona aledaña al Parque, donde se resolvieron problemas de socavamiento.

Objetivo: llegar antes de las lluvias

El subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que la meta es completar las obras antes de la temporada de lluvias: “Queremos que la ciudad esté en condiciones. Nos alegra que los vecinos reconozcan el trabajo que durante tantos años solicitaron y nunca se les dio respuesta”.

Por último, una vecina del barrio Villa Luzuriaga expresó su agradecimiento: “Estábamos ansiosos por estas mejoras. Nuestra calle era intransitable y ahora vemos cambios significativos. Queremos que continúen las obras”.

