REALIZAMOS LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN DE CHAMAMÉ Y DANZAS, ORGANIZADA POR LA ACADEMIA MUNICIPAL ALMA NORTEÑA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE EN COMANDANCIA FRÍAS.
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Este importante espacio de formación contó con la destacada presencia y el acompañamiento de los profesores Sergio Ayala, de Juan José Castelli, y Sandra Cabrera, de Comandancia Frías, quienes con dedicación y compromiso compartieron sus conocimientos y transmitieron la pasión por nuestras raíces culturales.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.