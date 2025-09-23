EL INTENDENTE ANUNCIÓ EL PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL DÍA DEL PUEBLO Y LAS ACTIVIDADES DEL MES ANIVERSARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander presentó el cronograma oficial de celebraciones que se desarrollarán en el marco del aniversario de Juan José Castelli, con propuestas culturales, deportivas y comunitarias que contarán con la participación de artistas locales.

El programa se iniciará el 26 de septiembre con la Fiesta de los Jubilados en el salón Nelly Jara, con la actuación de Los Primos Juth. El 28 de septiembre se inaugurará el Centro de Monitoreo y, posteriormente, se realizará un festival en el anfiteatro de la plaza San Martín.

El 3 de octubre, día central, se concretará la inauguración de la escultura N° 27, obra “Espacio y Tiempo” del artista georgiano Jhon Gogaberishvili, realizada en la Bienal Internacional de Escultura 2022 y emplazada frente a la Municipalidad. Ese mismo día tendrán lugar el acto protocolar, el desfile y el festival aniversario con la presencia de Piko Frank, Paquito Ocaña y Ale Risso.

El mes continuará con el Gran Maratón 89° Aniversario (5 de octubre), el acto por los 90 años de la E.E.P. N° 255 “Felipe Boero” y una cena show (9 de octubre), además Encuentro de Hockey Infantil Sub 6-8-10 “Abipones” (Villa Deportiva). el Cultural Fest 5 y la Fiesta de la Cerveza con Cena Show en la Asociación Alemanes del Volga (11 de octubre).

Las actividades cerrarán el 18 de octubre con la imposición del nombre “Pulmón Verde Enzo G. Ferrari” y la segunda edición de Impenetrable Moda de Autor.

Además, se realizará la entrega de títulos de propiedad a vecinos de la ciudad.

El municipio invita a vecinos y visitantes a compartir estas jornadas de celebración, en las que se pone en valor la historia, la cultura y la identidad de Castelli en su mes aniversario. #intendenciapiosander #MunicipioDeTodos

