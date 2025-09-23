FUERTE ESPERANZA: EL GOBERNADOR ENTREGÓ NUEVOS PATRULLEROS Y UNA LANCHA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”El objetivo siempre es ponernos del lado de la gente y no de los delincuentes”, señaló el Gobernador Zdero.

Este martes, el Jefe del Ejecutivo chaqueño junto a la vicegobernadora Silvana Schneider; al Ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; y al Subjefe de la Policía del Chaco, Comisario General Manuel Victoriano Silva, entregaron nuevos vehículos y equipamientos destinados a fortalecer el trabajo policial en la localidad de Fuerte Esperanza.*

Durante el acto, se entregó una camioneta Nissan Frontier 4×2 para el personal de la División Operaciones Drogas «Impenetrable» de Fuerte Esperanza. Además, se otorgaron una camioneta Toyota Hilux 4×4 y una embarcación para la recientemente creada División Patrulla Fluvial, destinada a recorrer el río Bermejito en operativos de lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos conexos.

También acompañaron el evento, la intendente Inés Ortega, la directora general de Seguridad Rural y Ambiental, Comisario Mayor Claudia Beatriz Lucena, junto a los jefes de las divisiones y direcciones que recibieron los nuevos recursos. La inversión forma parte del plan estratégico de seguridad que lleva adelante el Gobierno provincial en conjunto con la Policía del Chaco y el Ministerio de Seguridad.

En su discurso, el gobernador Leandro Zdero expresó: “La entrega responde a una decisión estratégica para nuestra gestión, en el marco del plan de seguridad provincial, que implica una mejor calidad de vida para los chaqueños”. Además, destacó que Fuerte Esperanza es una zona clave en la lucha frontal contra el narcotráfico y el contrabando. “El objetivo siempre es ponernos del lado de la gente y no de los delincuentes”, subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo el equipamiento y la capacidad operativa de las fuerzas policiales en zonas consideradas de alta sensibilidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las comunidades del interior provincial.

