RESISTENCIA FUERON DETENIDAS POR ROBAR COSAS DE UN LOCAL

Ambas se encuentran alojadas en la Comisaria Segunda.

Este martes, pasadas las 11, personal de la División Delitos Contra La Propiedad, demoraron a dos mujeres, una de 33 años y otra de 43, por haber sustraído varias cosas de un local ubicado por avenida 25 de Mayo al 900 aproximadamente.

El hecho sucedió días antes, cuando el dueño del comercio denunció que estas dos ciudadanas ingresaron a su local y robaron objetos.

Ante la situación, los agentes iniciaron investigaciones, donde lograron dar con una de las supuestas autoras por Pasaje Parodi al 300 aproximadamente. Posteriormente, por Pasaje Mármol dieron con la otra mujer de 43 años, la cual poseía las mismas características que la buscada.

Por tal motivo, procedieron a la conducción de ambas hacia la Comisaria Segunda Capital, donde quedaron a disposición de la justicia.

