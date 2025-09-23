VIOLENCIA AL VOLANTE CHOCARON Y FUERON A LAS PIÑAS: UNO DE ELLOS SACÓ UN CUCHILLO Y AHORA ESTÁ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Después de la colisión, uno de los ciudadanos se puso agresivo y comenzó una pelea que terminó con lesiones de arma blanca.

El hecho ocurrió el pasado 19 de septiembre. Un ciudadano en una Kangoo y otro en una moto de 110 cilindradas colisionaron en la esquina de avenida Toledo y calle Sauce, Barranqueras. En el siniestro no hubo heridos, pero el conductor de la Kangoo se salió de sus cabales y comenzó una pelea a puños con al otro hombre. Hoy, el agresor fue detenido.

En medio de la pelea, el conductor de la Kangoo sacó un cuchillo y lesionó en el brazo al motociclista. Esta mañana, el sospechoso de 43 años se presentó al departamento Investigaciones Complejas por el hecho. Los agentes constataron la información y consultaron en el Sistema de Gestión Biométrica, donde constó un pedido de captura vigente por la causa de “supuestas lesiones en accidente de tránsito” a solicitud de la Comisaría Tercera de Barranqueras.

