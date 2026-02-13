MATKOVICH RECONOCIÓ EL TRABAJO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y PIDIÓ QUE LOS SENA SEAN TRASLADADOS A CÁRCELES FEDERALES

Este viernes, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, reconoció públicamente y agradeció el trabajo de efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial que participaron en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, proceso que culminó con la condena a prisión perpetua para los integrantes del denominado “Clan Sena”, cuyas sentencias fueron leídas el pasado 10 de febrero.

El reconocimiento se realizó por decisión del gobernador Leandro Zdero, quien fijó como eje de gestión la lucha contra las mafias y el fin de la impunidad en la provincia.

Del encuentro participaron el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide general Erica Maidana; subsecretarios de la cartera; personal policial en actividad y retiro, y agentes que intervinieron directamente en la causa, desde oficiales superiores hasta personal subalterno de ambas instituciones.

El acto comenzó con un mensaje de respeto hacia la familia de la víctima, destacando su fortaleza en la búsqueda de verdad y justicia, y un agradecimiento a vecinos y medios de comunicación que acompañaron y mantuvieron visible el caso ante la sociedad.

Durante su discurso, Matkovich señaló que “se cerró un ciclo que la sociedad esperaba con ansias” y afirmó que el resultado fue fruto de “una decisión institucional de dejar trabajar a la justicia y de una policía que actuó con profesionalismo”.

El ministro destacó el compromiso del personal interviniente desde el inicio de la investigación. “Hubo hombres y mujeres que resistieron presiones, que avanzaron con apego a los procedimientos y que pusieron por delante la búsqueda de la verdad. Ese trabajo hoy es reconocido por toda la comunidad”, expresó.

Se valoró especialmente el accionar coordinado de las distintas unidades, las primeras medidas investigativas, la labor del Departamento Canes en la detección de rastros biológicos determinantes, el trabajo de áreas de investigaciones complejas y el desempeño del personal que garantizó la seguridad durante todo el proceso judicial.

Reconocimiento también a la Justicia

El ministro hizo extensivo el reconocimiento a la Justicia Provincial y al Ministerio Público Fiscal, en particular al fiscal de Género, Jorge Cáceres Olivera, quien inició la investigación; a los fiscales Martín Bogado y Nelia Velázquez, que intervinieron en el juicio por jurados; y a la jueza técnica Dolly Fernández.

“La articulación entre la justicia y las fuerzas de seguridad permitió alcanzar un resultado histórico para la provincia”, afirmó.

Pedido de traslado a unidades federales

Finalmente, Matkovich firmó el pedido de traslado de los condenados a unidades del Servicio Penitenciario Federal, considerando el alto perfil público de los internos, la repercusión nacional del caso y la existencia de causas pendientes en el ámbito federal.

“Buscamos que cumplan su condena en un ámbito acorde a las características del caso, garantizando seguridad y el correcto cumplimiento de la pena”, concluyó.

