AMBIENTE – TRABAJO CONJUNTO EN EL VIVERO MUNICIPAL

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Ambiente, continúa fortaleciendo las políticas de cuidado y preservación ambiental.

El intendente Pío Sander, junto a la secretaria de Ambiente Mónica Sosa y el coordinador de PTRSU Daniel Nuske, visitaron el vivero municipal en Villa Río Bermejito, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el personal del lugar para avanzar en el proyecto de cierre perimetral del predio.

Durante la jornada se realizó la descarga de los postes que serán utilizados para ejecutar dicha obra, la cual permitirá mejorar la infraestructura y brindar mayor protección al vivero.

Además, las autoridades recorrieron el espacio y seleccionaron 700 plantines de diferentes especies arbóreas que serán distribuidos para la reposición y fortalecimiento de la forestación en distintos sectores.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente, promoviendo acciones concretas que contribuyen a una ciudad más verde y ordenada.

Relacionado