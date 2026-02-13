Sáb. Feb 14th, 2026

CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

por Redaccion J

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

 

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en y 7.

