EL PESO DEL BONO INTERNACIONAL Y EL DESAFÍO DE SEGUIR ORDENANDO LAS FINANZAS DEL CHACO

El diputado provincial Joaquín García se refirió al complejo escenario financiero que atraviesa la provincia y destacó el rol de la Legislatura en la construcción de consensos para avanzar en el ordenamiento del Estado, con una mirada responsable y basada en datos concretos.

“En la Legislatura no podemos discutir con consignas vacías ni chicanas mediáticas. Hay números, deudas concretas y una provincia que durante años vivió pateando los problemas hacia adelante”, afirmó.

El legislador recordó que el Chaco continúa afrontando los vencimientos del Bono Internacional por 250 millones de dólares emitido en 2016, durante la gestión de Domingo Peppo, destinado al pago de sentencias judiciales. Señaló que esta deuda, posteriormente reestructurada, implica pagos anuales cercanos a los 80 millones de dólares, con vencimientos semestrales, *lo que condiciona fuertemente la capacidad financiera provincial.*

En ese sentido, precisó que este mes se abona la quinta cuota, alcanzando un total cercano a los 200 millones de dólares pagados desde el inicio de la actual gestión. “El dato es claro: ni la gestión que emitió el bono ni la que la sucedió pagaron un solo dólar de capital.

Todos los vencimientos recaen hoy sobre la administración actual, que decidió cumplir y evitar el default», subrayó.

Al comparar la situación con otros distritos, García mencionó el caso de La Rioja, que entró en default, y advirtió sobre las consecuencias financieras, judiciales у reputacionales que implican ese tipo de decisiones.

Pese al contexto adverso, el diputado destacó avances de la gestión del gobernador Leandro Zdero, entre ellos la reapertura de la Escuela de Policía -con el egreso de 1.000 nuevos agentes- la inversión en seguridad, mejoras edilicias у equipamiento en

Hospitales у centros de salud, la Titularización de docentes y el avance de la Ruta provincial 13.

También remarcó la reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,9% a partir del 1 de enero de 2026, lo que posiciona a la provincia entre las tres con menor presión fiscal del país.

«Mientras algunos hacen política con discursos, esta gestión ordena, paga deudas heredadas y al mismo tiempo invierte para mejorar servicios esenciales», sostuvo.

Finalmente, García enfatizó la necesidad de construir consensos legislativos para avanzar en herramientas que permitan ordenar las finanzas públicas. «No hay soluciones mágicas ni atajos. Hay decisiones difíciles que requieren honestidad, responsabilidad y diálogo político», concluyó.

Relacionado