Controles Positivos SECUESTRAN CUBIERTAS DE CONTRABANDO Y RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA

👉Puesto de Control Caminero – Puerto Eva Perón

Operadores del puesto en mención, secuestraron un total de 12 cubiertas de contrabando que eran transportadas en una camioneta Pick-Up.

Su conductor de 49 años, no contaba con ninguna documentación.

Se dio intervención a personal de Aduana de la ciudad de Barranqueras.



👉Ruta Nacional N° 11 y Av. Alvear – Resistencia

Sus pares, incautaron una motocicleta con pedido de secuestro por supuesto robo desde fecha 27/02/2025 a solicitud del Dpto. Investigaciones Complejas.

El rodado era conducido por un joven de 24 años, quien fue trasladado junto a la motocicleta hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

