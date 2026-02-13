HIDROVÍA: EL MINISTRO DOMÍNGUEZ REPRESENTÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE

El Gobierno del Chaco participó en la conformación del Consejo de Supervisión de la Vía Navegable Troncal que se centrará en temas estratégicos para la Hidrovía Paraguay–Paraná (HPP) .

Por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, el Ministro de Infraestructura Hugo Domínguez participó de las reuniones llevadas a cabo en la sede Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), encabezadas por su titular Iñaki Miguel Arreseygor, donde se definió la conformación de dos consejos de control, uno para el sur de la HPP y otro para el norte de la misma.

LA PRIORIDAD ES EL DRAGADO DEL RIACHO BARRANQUERAS

“Con la licitación del Gobierno Nacional del dragado y balizado de la Hidrovía Paraná Paraguay va a estar garantizada la navegación por los próximos 30 años”, adelantó el ministro Domígnuez y afirmó que es “prioritario” la incorporación del dragado y mantenimiento del riacho Barranqueras al dragado troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná. “Estas medidas resultan claves, no sólo para la provincia del Chaco, sino para todo el Norte Grande”.

HABILITACIÓN DEFINITIVA PARA EL PUERTO LAS PALMAS

Finalmente, Domínguez precisó que en las reuniones se avanzó en el análisis de la habilitación definitiva —no precaria— del Puerto Las Palmas, “un estatus que muy pocos puertos del país han logrado y que representa un paso estratégico para consolidar la infraestructura logística y portuaria de la provincia del Chaco y de toda la región”, dijo.

Además de funcionarios de las provincias lindantes al río Paraná, estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Actividades Portuarias y el Centro de Navegación, entre otras entidades.

