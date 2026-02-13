Búsqueda Sin Tregua REFUERZAN RASTRILLAJES EN SÁENZ PEÑA Y VILLA BERTHET PARA HALLAR A BERNABÉ NAVARRO

A más de diez días de su desaparición, la Policía del Chaco mantiene un megaoperativo interprovincial para localizar a Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que falta de su hogar en Sáenz Peña desde el pasado domingo 1 de febrero.

En las últimas horas, las tareas se han intensificado y coordinado de manera simultánea en la ciudad termal y en Villa Berthet, tras reportes que indicaban su posible presencia en esta última localidad.

El despliegue, supervisado por el Ministerio de Seguridad, incluye la participación de la Policía Federal con helicópteros y múltiples divisiones provinciales como Canes, Investigaciones Complejas y drones con visión térmica.

Los rastrillajes se realizan «tranquera por tranquera» en áreas rurales de Colonia La Matanza, Colonia Sarmiento, y se extienden por los caminos de Villa Berthet hacia Quitilipi y San Bernardo.

Operativo bajo alerta máxima

Pese a los esfuerzos masivos, que incluyen recorridas preventivas y entrevistas vecinales permanentes, los resultados continúan siendo negativos. Según los últimos reportes oficiales de la Policía del Chaco, no se descarta ninguna zona, manteniendo la alerta incluso en provincias vecinas como Santa Fe.

Señas particulares para su identificación:

• Vestimenta: Camisa a cuadrillé verde claro, jean celeste y alpargatas negras.

• Transporte: Se moviliza en una bicicleta color verde claro con canasto negro.

• Condición: Padece Alzheimer y podría encontrarse desorientado.

La comunidad puede aportar cualquier dato relevante comunicándose con los servicios de emergencia o a la dependencia policial más cercana. Cada segundo es vital para encontrar al abuelo Bernabé.

