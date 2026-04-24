MÁS FUERZA CONTRA EL AGUA: SUMAN UNA BOMBA ARROCERA DE GRAN CAUDAL PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA
En medio de un escenario que no da tregua, se refuerzan las tareas para mitigar el impacto de las inundaciones que afectan a la región. Un productor local se sumó solidariamente al operativo, aportando y poniendo en funcionamiento una bomba arrocera de gran caudal, con capacidad cercana a los cuatro millones de litros por hora.
Mientras las condiciones climáticas continúan siendo adversas, el municipio sigue fortaleciendo el sistema de drenaje, incorporando más equipamiento y redoblando esfuerzos para acelerar la evacuación del agua en las zonas más comprometidas.
El trabajo conjunto entre el sector público y privado vuelve a ser clave en este difícil momento, demostrando que la solidaridad y el compromiso son fundamentales para salir adelante.