Conmoción en el deporte argentino: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección de vóley. (Foto: EFE)

En las últimas horas se dio a conocer una dolorosa noticia para el deporte argentino: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección de vóley. La noticia la confirmó la Federación de Voleibol Argentino en un comunicado.

“La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias”, escribieron desde la Federación.

El comunicdo de la FeVA por la muerte de Micaela Vogel (Foto: FeVa).

La deportista atravesó una dura enfermedad, aunque se mantuvo con mucho hermetismo por respeto a la familia.

Vogel fue una destacada jugadora que pasó por San Lorenzo y GEBA en la Argentina. También formó parte del seleccionado argentino en varias etapas y jugó en la liga italiana, una de las mejores del mundo en vóley.