QUITILIPI RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA EN SÁENZ PEÑA CON EL CHASIS ADULTERADO

El personal de la comisaría local secuestró el rodado, que era conducido por un menor de 16 años, mientras realizaban controles vehiculares.

Durante un operativo de prevención realizado esta tarde en la ciudad de Quitilipi, efectivos de la comisaría local lograron recuperar una motocicleta de 110 cilindradas que había sido sustraída en Presidencia Roque Sáenz Peña. El rodado presentaba signos de adulteración en su numeración.

Alrededor de las 15:50, en la intersección de avenida Chaco y calle Río Negro, los agentes interceptaron a un joven de 16 años que circulaba en una motocicleta Motomel 110 cc, color negro.

Al realizar la verificación técnica mediante el Sistema Digital PMU (Padrón de Motovehículos Unificado), constataron que el motor del rodado poseía un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría Sexta de Sáenz Peña, en una causa por “Supuesto Hurto”.

Además, tras una inspección más detallada, detectaron que la numeración del chasis no coincidía con los registros originales.

Finalmente, procedieron al secuestro del motovehículo y al traslado del menor hacia la unidad policial. Las actuaciones fueron notificadas a la magistratura interviniente, iniciándose las diligencias necesarias para localizar al propietario original y restituir el bien.

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