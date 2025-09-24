MÁS DE 100 ANIMALES ATENDIDOS EN EL OPERATIVO “DEJANDO HUELLAS” EN LA UNNE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El programa Dejando Huellas, impulsado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, continúa desplegando un intenso cronograma de operativos en todo el territorio chaqueño. Este miércoles por la mañana fue el turno de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, donde el equipo veterinario atendió más de cien animales, en su mayoría perros de estudiantes universitarios.

Durante la jornada se aplicaron casi 70 dosis de vacunas antirrábicas, además de tratamientos antiparasitarios internos y externos para cachorros y animales adultos. “Fue una jornada muy intensa. La mayoría de los atendidos fueron estudiantes, que aprovecharon la cercanía para llevar a sus mascotas”, destacaron desde el equipo veterinario.

Dejando Huellas es un programa provincial que promueve la tenencia responsable de mascotas y la prevención de enfermedades zoonóticas, articulando con municipios, instituciones educativas y profesionales del sector. El programa adopta el enfoque de “Una Sola Salud”, integrando el bienestar animal, la salud humana y el cuidado ambiental.

Desde el Ministerio adelantaron que el cronograma continuará en diferentes puntos de la provincia, priorizando barrios y localidades con mayor densidad de población animal.

“Nuestro objetivo es llegar a cada rincón del Chaco, cuidar a las mascotas y proteger la salud de toda la comunidad”, señalaron las autoridades.

