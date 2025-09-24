SAENZ PEÑA PIEDRAS, GOLPES Y CORTES HACIA EL PERSONAL POLICIAL: HAY UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 18 años fue aprehendido por ser el presunto autor del robo a una menor de edad. Otros tres ciudadanos huyeron con ayuda de vecinos de la zona.

Hoy a la siesta, alrededor de las 14:30, efectivos policiales desplegaron un operativo en el barrio Hipólito Irigoyen de Sáenz Peña, tras la investigación por el robo a una niña de 12 años ocurrido la noche anterior.

La menor había sido interceptada por cuatro jóvenes, quienes sustrajeron su celular luego de amenazarla con un arma blanca. Tras llevar a cabo la investigación, lograron identificar a los presuntos autores.

Esta tarde, personal del Departamento 911, la Comisaría Tercera, la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas y Patrulla Preventiva, montaron un operativo cerrojo en la zona. Durante el procedimiento, los ciudadanos intentaron darse a la fuga y uno de ellos, de 18 años, fue alcanzado por los efectivos. El joven se resistió provocando golpes y cortes superficiales con un cuchillo al personal, pero finalmente fue detenido.

Los otros tres presuntos autores huyeron con la ayuda de un grupo de personas de la zona, que lanzaron piedras a los agentes.

El efectivo lesionado fue asistido por personal médico y el detenido fue alojado en la Comisaría Segunda.

