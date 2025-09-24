INTERESADOS TIENEN TIEMPO DE PARTICIPAR CONTINÚA SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA DE VEHÍCULOS

Todavía hay tiempo para que las personas interesadas participen en las subastas judiciales electrónicas de tres vehículos a través del sitio subastas.justiciachaco.gov.ar. Las dos primeras estarán vigentes hasta mañana 25 de septiembre; se trata de un Citröen C3 live modelo 2020 y un Chevrolet Classic 4 puertas. La tercera es por un Peugeot 208 active 1.6 2018 que seguirá en curso hasta el 29 de este mes. En tanto que el lunes 29 de septiembre saldrá a subasta un Volkswagen Gol Tren Trendine 1.6 con un precio base de $8.800.000.

Todas están a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 12 de Resistencia cuya jueza es Gabriela Esper. Quienes deseen participar como postores pueden inscribirse en sin costo en el sitio antes mencionado.

¿Cómo registrarse?

Las personas mayores de edad de nacionalidad argentina y las personas jurídicas que reúnan los requisitos y tengan interés en participar en alguna de las subastas electrónicas del Poder Judicial del Chaco deben registrarse como postores en la opción «registrarse» dentro del sitio oficial de subastas.

Allí completarán los datos necesarios para validar la identidad y, una vez verificada por el sistema, recibirán un e-mail de validación al correo que registrado. El mismo puede encontrarse en las carpetas de spam o no deseado y será enviado las veces que sea necesaria hasta que se complete el proceso. La persona podrá participar cuando valide el e-mail. No se admiten compras en comisión.

El STJ reglamentó la subasta electrónica mediante las resoluciones 610/24, 1.214/24 y el punto primero del acuerdo 3.768 que están disponibles en www.justiciachaco.gov.ar. Además, en http://subastas.justiciachaco.gov.ar/guia encontrarán información ampliada y tutoriales sobre uso del sistema.