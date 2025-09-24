EN SAN JUAN SE DESARROLLÓ LA TERCERA EDICIÓN LA JUSTICIA CHAQUEÑA PRESENTE EN CONGRESO PENAL ADOLESCENTE Y JUVENIL

El tercer congreso nacional penal adolescente y juvenil del Foro Penal Adolescente y Juvenil de JUFEJUS tuvo lugar en San Juan con conferencias magistrales y paneles de referentes en la materia. Entre otros expertos participaron Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; la jurista Aída Kemelmajer; Alejandro Morlachetti, especialista en protección de derechos de NNyA de UNICEF ARGENTINA; Sara Rodríguez Suárez, en representación del Instituto Interamericano del Niño y el director del ILLANUD de la Organización de las Naciones Unidas, Douglas Durán Echeverría.

La co-coordinación del Foro estuvo a cargo de Vilma Almirón, jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 4 de Resistencia; Jorge Toro, juez de la Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de San Juan y la Escuela Judicial local.

También hubo una reunión operativa de equipos interdisciplinarios de todo el país y se realizó la reunión anual del FPAJ en la que analizaron las actividades concretadas y definieron que el cuarto encuentro nacional se lleve a cabo en Salta durante 2026.