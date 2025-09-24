TRABAJO COORDINADO TRES ISLETAS: UNIFICAN CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN CAUSAS CONTRAVENCIONALES

En la sede del Juzgado de Paz y Faltas de Tres Isletas se llevó a cabo un encuentro institucional entre la jueza de Paz y Faltas de la localidad Natalia Soledad Grepo; el Comisario Inspector Jorge Daniel Mongelo, supervisor de Zona XIX Interior (Juan José Castelli), y el comisario Principal Fernando Mauricio Santa Cruz, jefe de la Comisaría de Tres Isletas.

La reunión tuvo como propósito fortalecer la articulación entre ambas instituciones y unificar criterios de intervención en causas contravencionales, además de mejorar los procedimientos en su tramitación.

Durante el encuentro también se abordó la coordinación y revisión de los protocolos de actuación en el ámbito contravencional, con el compromiso de mantener encuentros periódicos que permitan evaluar estrategias y consolidar una dinámica efectiva de cooperación.