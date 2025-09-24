REALIZADA EN EL HISTÓRICO FOGÓN DE LOS ARRIEROS EL PODER JUDICIAL ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL TRIALISMO EN LA CULTURA” DE MIGUEL ÁNGEL CIURO CALDANI

El reconocido jurista, filósofo y doctor en Derecho compartió con la comunidad sus reflexiones sobre la cultura, la responsabilidad frente a ese legado y la necesidad de proyectar estos debates hacia las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, Ciuro Caldani recibió el Diploma de Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Nordeste, como reconocimiento a su trayectoria académica y su aporte al pensamiento jurídico.

La actividad se desarrolló en articulación con la Fundación Urunday, la librería Editorial ConTexto- Formarte, el Poder Judicial del Chaco, el Poder Legislativo del Chaco, el Instituto de Cultura del Chaco, la Facultad de Derecho de la UNNE, Facultad de Derecho y el Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la UNR y otras instituciones culturales.

Con este acompañamiento, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la promoción de los valores culturales y académicos que fortalecen la vida institucional y democrática de la provincia.