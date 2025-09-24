Mié. Sep 24th, 2025

REALIZADA EN EL HISTÓRICO FOGÓN DE LOS ARRIEROS EL PODER JUDICIAL ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL TRIALISMO EN LA CULTURA” DE MIGUEL ÁNGEL CIURO CALDANI

El reconocido jurista, filósofo y doctor en Derecho compartió con la comunidad sus reflexiones sobre la cultura, la responsabilidad frente a ese legado y la necesidad de proyectar estos debates hacia las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, Ciuro Caldani recibió el Diploma de Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Nordeste, como reconocimiento a su trayectoria académica y su aporte al pensamiento jurídico.

La actividad se desarrolló en articulación con la Fundación Urunday, la librería Editorial ConTexto- Formarte, el Poder Judicial del Chaco, el Poder Legislativo del Chaco, el Instituto de Cultura del Chaco, la Facultad de Derecho de la UNNE, Facultad de Derecho y el Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la UNR  y otras instituciones culturales.

Con este acompañamiento, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la promoción de los valores culturales y académicos que fortalecen la vida institucional y democrática de la provincia.

 

