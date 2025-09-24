EL IMPENETRABLE: CAE NARCO CON 11 PANES DE COCAÍNA EN UN OPERATIVO DE ALTO IMPACTO

Con apoyo de nueva tecnología y patrullaje fluvial, la Policía chaqueña asesta un golpe a una red ligada a un temido capo narco del Norte.

El fortalecimiento del equipamiento de seguridad en la provincia del Chaco ya muestra resultados contundentes: este miércoles, efectivos de la Comisaría de El Sauzalito, junto a la División Patrulla Fluvial, realizaron un operativo cerrojo en el paraje Tres Pozos que culminó con la detención de un presunto narcotraficante y el secuestro de 11 panes de cocaína ocultos en un automóvil Toyota. El operativo fue posible gracias a las nuevas herramientas adquiridas por el Gobierno provincial, como lanchas y camionetas 4×4, diseñadas para enfrentar el delito en territorios difíciles como El Impenetrable chaqueño.

Un detalle no menor en la causa encendió las alarmas: los paquetes incautados llevaban la marca del “Delfín”, símbolo inconfundible del sanguinario capo narco salteño Delfín Castedo, conocido como “el Patrón del Norte”, actualmente condenado y preso en el Penal Federal de Ezeiza. Castedo es considerado uno de los mayores operadores del narcotráfico en el norte argentino, con redes que aún hoy mantienen operaciones activas en zonas rurales y fronterizas.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseguró que “estos resultados concretos reflejan el compromiso del gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico y reafirman la importancia de dotar a nuestras fuerzas de las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado”. El detenido, la droga y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El mensaje es claro: en El Impenetrable, ya no hay refugio para el narcotráfico.

