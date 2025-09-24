EL IMPENETRABLE: EL EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD YA MUESTRA RESULTADOS: SECUESTRAN 11 PANES DE COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La inversión en equipamiento del Gobierno provincial comienza a mostrar resultados concretos. En un operativo cerrojo permitió la captura de un narcotraficante y el secuestro de droga.

Este miércoles, cerca del mediodía en un operativo en el Paraje Tres Pozos de Sauzalito, efectivos de la Comisaria El Sauzalito en conjunto con la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco lograron un significativo golpe al narcotráfico con la detención de un presunto narcotraficante y el secuestro de 11 panes de cocaína, además de un automóvil Toyota utilizado para el transporte de la sustancia.

El procedimiento, se llevó a cabo con el apoyo de la lancha de la División Patrulla Fluvial, demostrando la efectividad del trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales en la región de El Impenetrable.

Este éxitoso operativo se enmarca en la reciente inversión realizada por el Gobierno Provincial para fortalecer el equipamiento de las fuerzas de seguridad, que incluyó la incorporación de lanchas, camionetas 4×4 y motociletas destinadas específicamente al patrullaje en zonas de difícil acceso.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó que «estos resultados concretos reflejan el compromiso del gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico y reafirman la importancia de dotar a nuestras fuerzas policiales de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado».

El detenido, la droga incautada y el vehículo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia federal. La Policía del Chaco reafirma así su compromiso con la seguridad de los chaqueños, bajo el lema que identifica a la fuerza: «Somos la Policía del Chaco, somos Patria, somos Ley».

