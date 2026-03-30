MARÍN, PRESIDENTE DE YPF: «LOS AUMENTOS SON MENORES DE LOS QUE TENDRÍA QUE HABER HECHO»

Tras el fallo favorable para YPF de la Justicia de Estados Unidos, el presidente de la empresa, Horacio Marín, señaló que fue «una alegría impresionante» haber logrado ratificar la decisión de primera instancia e indicó que «YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva» .

Sostuvo que «hay que felicitar muy fuertemente al presidente Milei (Javier), al canciller Quirno (Pablo)» y a toda la defensa porque «revirtieron un fallo que en el circuito de Nueva York es menos del 15% de los casos que se dan vuelta. Hicieron un trabajo profesional tremendo. Es algo extraordinario porque, aparte, son $18.000 millones que no tenemos ese problema».

Sobre el precio del combustible, dijo: «Los aumentos que hizo YPF son mucho menores de los que tendría que haber hecho, que no especuló, sino que hicimos el menor impacto posible para los consumidores».

«YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva; no vamos a especular y lo que transferimos es exactamente el impacto en YPF de la guerra, no el precio del combustible al valor que debería estar», expresó.

«Desde que empezó la guerra, si uno agarra con valores internacionales YPF y todas las refinadoras tuvimos conciencia y hemos subido un tercio de lo que deberíamos haber subido y lo que me parece es que no se puede hacer«, afirmó. «Si nosotros facturamos 20.000 millones de dólares especular y ganar unos millones de dólares más, hacer picos y que la gente lo sufra y generar inflación no nos parecía», aseguró.