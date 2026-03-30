SAENZ PEÑA AVANCES INVESTIGATIVOS PERMITEN RECUPERAR ELEMENTOS ROBADOS Y COMPROMETER A RECONOCIDOS DELINCUENTES

En una jornada de intensa actividad, la División de Investigaciones Complejas logró el esclarecimiento de dos hechos de hurto ocurridos en distintos puntos de la ciudad, logrando el secuestro de bienes y la identificación de los responsables.

HURTO DE AUTOPARTE Y DESCOMPENSACIÓN DEL SOSPECHOSO

El primer procedimiento se originó tras el robo de una batería de 160 amperes desde un camión estacionado en el Barrio Belgrano. Mediante el análisis de cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, los efectivos individualizaron al autor en el Barrio Evita.

Al interceptar al sospechoso, un hombre de 40 años, se procedió además al secuestro preventivo de una bicicleta rodado 29 de la cual no pudo acreditar propiedad. Ya en la dependencia, se constató que el sujeto también estaba vinculado a un segundo hecho delictivo ocurrido el pasado 19 de marzo. Sin embargo, durante los trámites de rigor, el demorado sufrió una descompensación de salud, por lo que fue trasladado al hospital local. Tras recibir asistencia médica, la justicia dispuso su notificación de imputación en libertad en ambas causas.

RECUPERAN BICICLETA TRAS PERSECUCIÓN EN EL BARRIO SOLIDARIO

En un segundo hecho, el personal policial logró recuperar una bicicleta de alta gama que había sido sustraída del garaje de una vivienda en el Barrio 125 Viviendas. Gracias a los videos aportados por el damnificado, se identificó a dos conocidos delincuentes de la zona como los autores del ilícito.

Las tareas de inteligencia indicaron que uno de los involucrados intentaba comercializar el rodado en el Barrio Solidario. Al notar la llegada de los uniformados, el sujeto emprendió una veloz huida hacia una zona boscosa, donde abandonó el vehículo marca Siambretta rodado 29 para lograr escapar a pie.

Por disposición de la Magistratura interviniente, la bicicleta fue restituida a su propietario, mientras que se emitió formalmente el pedido de captura y detención para los dos sujetos identificados en las grabaciones.

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