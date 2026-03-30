COMPLEJO CULTURAL GUIDO MIRANDA: AGENDA DE ABRIL CON PROPUESTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

_La programación incluye teatro, música y danza, con figuras destacadas y una fuerte apuesta al talento regional._

Este lunes, el Instituto de Cultura junto al Complejo Cultural Guido Miranda presentaron la agenda de actividades de abril del Complejo Cultural Guido Miranda, que contará con una variada programación de espectáculos locales, nacionales e internacionales.

El anuncio fue encabezado por el presidente del organismo, Mario Zorrilla, junto a la directora del complejo, Sandra Sisti, quienes además adelantaron algunos de los eventos más importantes previstos para el resto del año.

Durante la presentación, Zorrilla destacó que la planificación cultural tiene como eje central el fortalecimiento de las compañías teatrales del Nordeste, a través de ciclos como Aída Berton y Poen Alarcón, combinados con producciones nacionales y propuestas locales.

Entre los espectáculos más destacados de abril se encuentra la obra La Ballena, protagonizada por el reconocido actor Julio Chávez, que se presentará el domingo 19 a las 20.30. También se anunciaron presentaciones de figuras de renombre como Elena Roger y Hernán Piquín.

En el plano musical, la agenda se ampliará a lo largo del año con shows de artistas como León Gieco e Iván Noble. Asimismo, se confirmó la llegada por primera vez de la Orquesta Sinfónica de Georgia, en una propuesta internacional que jerarquiza la programación del complejo. “El Guido Miranda ofrece una agenda sumamente rica y valiosa, realizando un aporte significativo a la cultura de la provincia y consolidándose como un referente regional”, expresó Zorrilla, al invitar a la comunidad a participar de las distintas actividades.

Por su parte, Sisti remarcó la impronta del espacio, que combina una programación amplia con una fuerte presencia de producciones locales, incluyendo espectáculos de teatro, danza y música.

Además, se destacó el rol educativo del complejo cultural. Durante el año pasado, se registró un número récord de estudiantes que visitaron el teatro por primera vez, participando de propuestas formativas que incluyen contenidos sobre el rol del espectador y el disfrute de las artes escénicas.

Información al público

El Complejo Cultural Guido Miranda mantiene su boletería abierta de miércoles a sábados y, en caso de funciones los domingos, también en el horario de 17 a 21. Las entradas pueden adquirirse de manera presencial, mientras que la programación completa se encuentra disponible en sus redes sociales (Instagram y Facebook) y en su canal de WhatsApp.

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