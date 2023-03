MARCELO TINELLI LLEGA A AMÉRICA TV CON NUEVOS DESAFÍOS

Después de largas negociaciones, el conductor deja El Trece y firma contrato con el canal de Daniel Vila, donde además será director artístico.

Finalmente, tras varios meses de rumores, Marcelo Tinelli deja Canal Trece y llega a América TV, donde desembarca como director artístico y con su programa emblema.

Tras la firma del contrato, el anuncio oficial lo hizo durante la emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en el prime time.

Luego de largas negociaciones, los abogados de ambas partes se pusieron de acuerdo en distintas cláusulas que faltaban cerrar para lograr el acuerdo que marca el regreso de Tinelli a la tevé.

Así, Marcelo Tinelli será el Director Artístico desde el 1 de mayo de 2023, para el año que viene asumir esa responsabilidad también en A24 y La Red, y ser la cabeza del grupo en el área de contenidos.

También, llevará el Bailando al prime time de América desde julio, y producirá otro programa “aún a definir si es por la tarde o el fin de semana”, y hará un tercer programa de viajes con su primo Luciano El Tirri como partenaire.

En cuanto a las figuras que lo acompañarán, Infobae reveló que Tinelli quiere volver a su clásico jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Aunque también estuvieron dando vuelta nombres como Nicole Neumann y Graciela Alfano.

«DESDE JULIO VAMOS A HACER UN PROGRAMA EN EL PRIME TIME»

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras estampar su firma en el contrato con América TV y confirmó la vuelta de su clásico ciclo ShowMatch. “Buenas noches, América. Ahora sí. Estuve 34 años probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer. Me salía bien así que dije: llegó el momento de estar en América”, bromeó Tinelli en el comienzo de su enlace con Ángel de Brito y sus panelistas. “

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los condctores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time”, expresó.

“Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves″, agregó sobre cómo será su ciclo.

“Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Videomatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor de antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

“Las charlas con América comenzaron el 10 de enero, en mi casa de Uruguay. Hubo muy buena onda entre todos para ver si este proyecto se podía dar a luz. No fue una negociación fácil, pero tampoco fue extremadamente difícil. Después de tantos años de estar acostumbrado a un trabajo de formato, porque estuvimos 17 años en El Trece y 14 a Telefe, era venir a una casa nueva. Por eso digo que vengo a aprender”, contó.

Relacionado