EL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y LA JEFATURA DE POLICÍA DISPUSIERON LA INTERVENCIÓN DE LA COMISARÍA DE COLONIA UNIDAS

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía informan que, a través de la Disposición N° 3455/2026, se resolvió la intervención de la Comisaría de Colonia Unidas, a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos en dicha dependencia.

Para llevar adelante esta medida fue designado como interventor el Comisario Inspector de Policía Cristian Marcelo Coronel, Supervisor de Zona XVII° Interior, quien tendrá la responsabilidad de normalizar el funcionamiento de la unidad, restablecer el orden administrativo y operativo, y elevar un informe detallado en el plazo de 30 días corridos sobre la situación institucional de la dependencia.

Asimismo, deberá evaluar el desempeño de todo el personal policial que presta servicio en ese destino y proponer las medidas que resulten necesarias para garantizar eficiencia, disciplina y una correcta prestación del servicio de seguridad a la comunidad.

Desde el Ministerio de Seguridad se remarca que ya tomó intervención el Órgano de Control Institucional (O.C.I.) y que el oficial involucrado fue inmediatamente separado de sus funciones, con suspensión de haberes, mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

Por expresa directiva del ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich, toda persona que haya incumplido sus deberes o tenga algún grado de responsabilidad en este hecho será sancionada con el máximo rigor que permitan las normas vigentes. No habrá tolerancia para conductas indebidas ni lugar para quienes manchen el uniforme y traicionen la confianza de la ciudadanía.

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