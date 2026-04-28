CASO NELSON GUSAK: AMPLIO RASTRILLAJE POLICIAL EN RESISTENCIA SIN RESULTADOS CONCLUYENTES

En medio de la investigación por la desaparición de Nelson David Gusak, la Policía del Chaco desplegó este martes un importante operativo de rastrillaje en un campo de la ciudad de Resistencia, aunque hasta el momento no se informaron resultados positivos.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, en el marco de la causa caratulada como «supuesto muerte dudosa», que investiga la desaparición del joven de 26 años, ocurrida el 20 de septiembre de 2025.

El operativo, que se concretó bajo las directivas del Juzgado de Garantías N° 3, con intervención de la Fiscalía N° 3, tuvo como objetivo encontrar restos óseos faltantes del cuerpo, luego del hallazgo del viernes pasado.

El despliegue fue supervisado por autoridades policiales de la Zona III Metropolitana y contó con la participación de múltiples áreas especializadas, entre ellas Bomberos, Inteligencia Criminal, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Seguridad Rural Metropolitana y efectivos de distintas comisarías de la ciudad.

Si bien el rastrillaje no arrojó resultados concluyentes, desde la Policía informaron que las tareas continúan en el marco de la investigación judicial en curso.