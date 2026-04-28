AVANZA LA INSTALACIÓN DE INTERNET SATELITAL EN ESCUELAS RURALES DEL CHACO

La Dirección Regional de Educación informó que el Ministerio de Educación del Chaco, en articulación con la empresa estatal Ecom Chaco, continúa con el suministro e instalación de antenas de internet satelital Starlink en establecimientos educativos rurales de la región.

Según el cronograma oficial, este miércoles técnicos especializados llevarán adelante tareas de instalación y puesta en funcionamiento del servicio en una serie de instituciones ubicadas en parajes de difícil acceso, con el objetivo de garantizar conectividad estable para estudiantes y docentes.

Las escuelas alcanzadas en esta etapa son:

Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 232, paraje El 44

EEP N° 405, paraje El 44

EEP N° 474, paraje El Asustado

Escuela N° 774, La Gerónima

Escuela N° 1036, Campo Florido

EEP N° 226, paraje La Esperanza

Anexo secundario de Zaparinqui, en La Esperanza

EEP N° 429, Campo Florido

EEP N° 916, paraje La Gloria (base y anexo El Gramillar)

Desde la cartera educativa destacaron que la incorporación de tecnología satelital permite superar las limitaciones de infraestructura terrestre, especialmente en zonas donde el acceso a internet ha sido históricamente limitado o inexistente.

Este avance forma parte de una política pública orientada a fortalecer la inclusión digital, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y facilitar el acceso a herramientas pedagógicas en igualdad de condiciones para estudiantes de toda la provincia.

Se prevé que en las próximas semanas el operativo continúe en otros establecimientos rurales, ampliando así la cobertura de conectividad en el territorio chaqueño.

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