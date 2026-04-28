ENTRENAMIENTO EN CASA: TRES EJERCICIOS SIMPLES PARA MEJORAR TU SALUD INTEGRAL Y EVITAR EL SEDENTARISMO HOY ACÁ

2. Ponete de pie al menos una vez cada una hora

“Los estudios muestran que estar sentado mucho tiempo tiene efectos negativos en la salud cardiovascular, metabólica y musculoesquelética que no podés compensar con un único entrenamiento después. Cortar el sedentarismo cada 45 a 60 minutos, aunque sea con un par de minutos de caminata, estiramientos o cambios de postura, ayuda a restaurar la circulación y la concentración», dice la experta.

3. Sumá todos los pasos al día que puedas

Si tenés la posibilidad de ir al trabajo caminando, o al menos caminar un par de cuadras a la ida y/o a la vuelta cuando vayas a tomar el transporte público, hacelo. No hace falta que te compliques demasiado si no tenés tiempo para ir a caminar. Podés incorporar estas caminatas en tu rutina, y una vez que te acostumbres, se va a sentir natural.

“Hacer varios viajes para llevar las compras o la ropa al piso de arriba suele ser una buena idea. La idea es volver nuestra vida tan activa que no necesitemos entrenamientos súper intensos«, dice De Leon. Cuanto más puedas caminar, mejor, pero lo mejor es incorporar excusas para caminar todos los días.