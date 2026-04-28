EL ESPINILLO: PROGANO EN TERRITORIO Y CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO A LOS PRODUCTORES

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de la Producción y en el marco del Programa Ganadero del Norte (PROGANO), continúa fortaleciendo el desarrollo productivo en cada rincón de la provincia, con una fuerte presencia territorial y acompañamiento directo a los pequeños productores.

En esta oportunidad, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, encabezó una jornada de trabajo en El Espinillo junto a productores locales y avanzó con respuestas concretas que impulsan el crecimiento del sector ganadero. “Estamos en el territorio, escuchando a cada productor y trabajando para dar soluciones reales. PROGANO es una herramienta clave para fortalecer la producción y mejorar las condiciones de quienes sostienen la actividad en el interior profundo”, expresó Dudik.

Durante el encuentro, se abordaron distintas problemáticas vinculadas al clima, a la producción, el acceso a recursos y la infraestructura rural, en un espacio de intercambio directo entre funcionarios y productores. “Somos un Estado presente, que acompaña, que está cerca y que genera oportunidades. Nuestro compromiso es claro: potenciar la producción y garantizar que cada productor tenga herramientas para crecer”, agregó el ministro.

La jornada contó con la participación del subsecretario de Agricultura, Julio Fantín; el vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Luis Castagno; el intendente Zenón Cuellar; equipos técnicos del Ministerio de la Producción, Consorcios Camineros y Vialidad Provincial, quienes trabajaron de manera articulada junto a los productores de la zona.

“Este trabajo conjunto es fundamental para llegar con soluciones integrales. Cuando articulamos con los municipios y los organismos, logramos respuestas más rápidas y eficaces para el sector”, concluyó Dudik.

Desde el Ministerio de la Producción informaron que estas acciones continuarán en distintas localidades del Chaco, reafirmando el compromiso de acompañar a cada comunidad con presencia territorial, asistencia técnica y políticas públicas orientadas al desarrollo productivo.

Relacionado